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Київводоканал закликав жителів столиці користуватися водою ощадливо.
Про це йдеться у повідомленні, яке сьогодні, 25 листопада, опублікувала прес-служба компанії.
У водоканалі зазначають, що через російські атаки на критичну інфраструктуру обладнання зазнає значних навантажень, тож закликають:
- жителів столиці — користуватися водою максимально ощадливо;
- промислові підприємства та інших великих споживачів води — за можливості скоротити її використання у виробничих і технологічних процесах, а також відкласти роботи, що потребують значних обсягів водоспоживання.
Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури, — наголошують у компанії.