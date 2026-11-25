Жителей Киева призвали к экономному пользованию водой, фото: ТСН

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Київводоканал закликав жителів столиці користуватися водою ощадливо.

Про це йдеться у повідомленні, яке сьогодні, 25 листопада, опублікувала прес-служба компанії.

У водоканалі зазначають, що через російські атаки на критичну інфраструктуру обладнання зазнає значних навантажень, тож закликають:

жителів столиці — користуватися водою максимально ощадливо;

промислові підприємства та інших великих споживачів води — за можливості скоротити її використання у виробничих і технологічних процесах, а також відкласти роботи, що потребують значних обсягів водоспоживання.