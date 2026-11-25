Последствия удара русского дрона в Киеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217624-rossiyskiy-bpla-udaril-vo-dvor-mnogoetajki-v-kieve-est-postradavshie-video.html

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У Шевченківському районі Києва вчора, 25 листопада, сталося влучання БпЛА в дворі 16-поверхового житлового будинку. На рівні першого та другого поверхів виникло загоряння на загальній площі 50 кв. м. Також пошкоджено фасади з першого по сьомий поверх та вибиті шибки в поруч розташованих будинках.

Дві людини отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники обстежили квартири та евакуювали людей на свіже повітря. Пожежу ліквідовано.

Згодом ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків цього російського удару.