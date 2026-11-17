Угорщина призупиняє залізничне сполучення з Україною через російські обстріли. Фото:

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Угорщина на два дні призупинила залізничне сполучення з Україною.

Таке рішення в Будапешті ухвалили після сьогоднішніх ударів Росії по Закарпатській області. У вівторок, 17 листопада, за 300 м від вокзалу в Мукачеві впав російський дрон, а екіпаж поїзда, який прибув з Угорщини, довелося евакуювати. Про це премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив у Facebook.

Зазначається, що 17 та 18 листопада угорський перевізник обмежив рух двох поїздів за маршрутом Будапешт — Мукачево. Тимчасово вони курсуватимуть до Чопу.

Водночас угорський міністр закордонних справ Аніта Орбан у соціальній мережі Х написала, що висловлює солідарність з угорською громадою та з усім українським народом, який вже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни.

Компанія «Укрзалізниця» у Facebook поінформувала, нічний поїзд «Будапешт — Мукачево — Київ» курсуватиме за звичним маршрутом. Також буде організована пересадка на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку.

З угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями. До того часу пасажирам буде забезпечено пересадкове сполучення. Залізнична інфраструктура та працівники внаслідок атаки не постраждали, — зазначили в УЗ.

Нагадаємо, 17 листопада Закарпатську область атакували три російські ударні безпілотники типу Shahed. В ОВА заявляли про влучання у Мукачівській громаді. Ще два ворожі БпЛА були знешкоджені засобами радіоелектронної боротьби. Руйнувань і постраждалих немає.