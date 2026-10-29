Наслідки російського удару по поїзду, фото: «Укрзалізниця»

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У Дніпрі внаслідок російського удару по вокзалу в Дніпрі загинули та були поранені цивільні пасажири, які перебували безпосередньо біля поїздів.

Про це йдеться у повідомленні щодо деталей трагедії, яке сьогодні, 29 жовтня, вдень опублікувала прес-служба «Укрзалізниці».

У компанії зазначають, що:

заздалегідь було інформування по всьому вокзалу та станції Дніпро про оголошену в місті тривогу. При наближенні реактивного БпЛА моніторинговою командою «Укрзалізниці» було додатково визначено підвищену небезпеку;

команди про призупинення руху тут же надійшли і локомотивним бригадам, і вокзалу;

в електропоїзді, який мав прямувати до Запоріжжя, було оголошено евакуацію (лишалося ще понад 10 хвилин до удару). Запрацювали голосові оголошення, й помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон поїзда. Локомотивна бригада поїзда завчасно евакуювалася;

паралельно евакуаційні оголошення лунали на вокзалі. На повторі, кілька разів. Йшлося про те, що відправлення поїздів продовжиться після закінчення тривоги, що всі мають перебувати в укриттях.

В «Укрзалізниці» наголошують, що оголошення чітко вказували на необхідність не просто вийти з поїзда, а якнайшвидше залишити платформу, відійти щонайменше на 200 м. Зазначається, що в кожному в кожному вагоні електрички також є відповідний плакат:

На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених.

У компанії наголошують, що ворог не шкодує цивільних об'єктів і цілеспрямовано б'є по залізничній інфраструктурі — сьогодні кожен вокзал і кожна платформа це зона підвищеної небезпеки?