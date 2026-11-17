Володимир Зеленський, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n217468-sim-balistychnyh-raket-atakuvaly-vnochi-mosty-u-kyievi-zelenskyy.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада, атакували мости у Києві балістичними ракетами.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський після проведеного селектору.

Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення, — зазначив він.

Зеленський додав, що з урядовцями також окремо проговорили реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, домовленість про яку було досягнуто з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.