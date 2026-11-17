Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада (з 18.00 16 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував Україну:

балістичними ракетами «Іскандер-М"/"Циркон"/С-400 із Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ;

крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської, Ростовської, Орловської областей РФ;

керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з Білгородської області РФ;

306 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них — реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталове і Міллерово, також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 12.00: