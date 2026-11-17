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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Ракеты и 306 БпЛА атаковали Украину в ночь на 17 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217467-rakety-i-306-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-17-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 листопада (з 18.00 16 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників різних типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Противник атакував Україну:
- балістичними ракетами «Іскандер-М"/"Циркон"/С-400 із Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ;
- крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської, Ростовської, Орловської областей РФ;
- керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з Білгородської області РФ;
- 306 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них — реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталове і Міллерово, також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 12.00:
- підтверджено збиття/подавлення трьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, трьох «Бандероль"/"Дань-Т» та 205 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях;
- інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БпЛА уточнюється.