В Киеве задействуют резервное теплоснабжение, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n217466-rossiyskaya-ataka-povredila-teploseti-v-kieve-tri-rayona-perehodyat-na-rezervnye-postavki.html

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У Києві через нічну російську атаку пошкоджені теплові магістралі Північного та Південного мостів.

«Київтеплоенерго» переключає частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на резервне теплопостачання. Про це сьогодні, 17 листопада, вдень повідомила прес-служба КМДА.

Мікрорайони Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки вже перемикають на інші джерела. Подачу теплоносія до будівель поступово відновлюють, — вказано в повідомленні. — На час ремонтних робіт у цих споживачів буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання.

Зазначається, що фахівці «Київтеплоенерго» вже обстежують пошкоджені ділянки, визначають обсяги необхідних робіт і ліквідовують наслідки атаки, щоб якнайшвидше відновити послуги.