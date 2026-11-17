Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Виннице, фото: ГСЧС
Российский беспилотник ударил по автостоянке в Виннице — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n217465-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-avtostoyanke-v-vinnice-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
У Вінниці ворожий БпЛА влучив в автостоянку.
Про це сьогодні, 17 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- загорілися чотири автомобілі;
- 51-річна водійка пошкодженого легковика від отриманих травм загинула на місці. Її 23-річну пасажирку госпіталізували до лікарні;
- також пошкоджена ще одна вантажівка, її водій не постраждав.
Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння, а сапери ДСНС обстежили прилеглу територію. Психолог надав необхідну допомогу постраждалим, — розповіли у відомстві.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.