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Уничтожение вражеской бронетехники, скриншот видео
Серия ударов FPV-дронов уничтожила танк оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217464-seriya-udarov-fpv-dronov-unichtojila-tank-okkupantov-video.htmlРакурс
На Харківському напрямку бригада «Форпост» серією ударів FPV-дронів знищила виявлений аерозвідкою ворожий танк.
Відповідне відео сьогодні, 17 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Щоб повністю ліквідувати важку броню, знадобилася серія влучних попадань — бійці спрямували на ціль одразу кілька FPV-дронів, — розповіли у ДПСУ. — Перші удари знерухомили бронетехніку, а наступні спричинили детонацію боєкомплекту та повністю її знищили.