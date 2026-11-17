На Харківському напрямку бригада «Форпост» серією ударів FPV-дронів знищила виявлений аерозвідкою ворожий танк.

Відповідне відео сьогодні, 17 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Щоб повністю ліквідувати важку броню, знадобилася серія влучних попадань — бійці спрямували на ціль одразу кілька FPV-дронів, — розповіли у ДПСУ. — Перші удари знерухомили бронетехніку, а наступні спричинили детонацію боєкомплекту та повністю її знищили.