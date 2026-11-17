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Знищення ворожої бронетехніки, скріншот відео
Серія ударів FPV-дронів знищила танк окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217464-seriya-udariv-fpv-droniv-znyschyla-tank-okupantiv-video.htmlРакурс
На Харківському напрямку бригада «Форпост» серією ударів FPV-дронів знищила виявлений аерозвідкою ворожий танк.
Відповідне відео сьогодні, 17 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Щоб повністю ліквідувати важку броню, знадобилася серія влучних попадань — бійці спрямували на ціль одразу кілька FPV-дронів, — розповіли у ДПСУ. — Перші удари знерухомили бронетехніку, а наступні спричинили детонацію боєкомплекту та повністю її знищили.