Мигрантов из ЕС могут отправлять в Руанду, фото: Dylan Walters / Flickr

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Німеччина, Австрія, Данія, Нідерланди та Греція хочуть з 2027 року направляти до Руанди мігрантів, які отримали відмову у притулку, але не підлягають негайній депортації до країни походження.

Про плани розпочати переговори про центри депортації (Return Hubs) вчора, 16 листопада, на Віденській конференції з питань міграції оголосив голова МВС Німеччини Олександр Добриндт спільно з колегами з Данії, Греції, Нідерландів, Австрії та Руанди, повідомляє Deutsche Welle.

Поки що неможливо сказати, скільки саме людей планується туди відправити, зазначив також німецький міністр. Він зазначив, що йдеться не про «масові табори», передбачається швидше «інтеграційний підхід», наприклад, з можливістю здобути професійну освіту в Руанді або пізніше повернутися звідти на батьківщину.

Тим часом прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що створенням центрів депортації в Руанді країни ЄС «надсилають чіткий сигнал».

Не можна просто так в’їхати до ЄС без законних підстав та розраховувати, що вам дозволять залишитися, — наголосила вона.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штоккер сказав журналістам про «воістину історичну зміну парадигми в міграційній політиці»:

Ми маємо бути господарями у власному будинку.

Руанда вже співпрацює з міжнародними організаціями у сфері міграції. У цій країні діють центри Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), де переселенці очікують на прийом до третіх країн, зокрема до Канади та Німеччини.

Джерело: Deutsche Welle