ВСУ атаковали Крымский мост, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 листопада, завдали удару по Керченському мосту.

Споруда, довкола якої РФ роками роками будувала довкола нього міф про «навіки російський» Крим, тепер частково лежить у воді. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися. Автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що це стало результатом багатоетапної спільної операції українських воїнів, яка реалізовувалась декілька тижнів:

Сили оборони поступово знешкоджували системи ППО, засоби РЕБ, радіолокацію, щоб завдати завершального комплексного удару засобами ураження, розробленими в Україні;

для окупантів це не символічний удар. Міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад. Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського.

Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати, — наголошують у Генштабі.

Президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах повідомив, що в спецоперації були використані Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун», за допомогою яких поетапно знищувалися системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.