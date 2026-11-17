Последствия российского удара по Кировоградщине, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали удару по підприємству у Кіровоградській області — одна людина загинула, ще двох поранено.

Про це сьогодні, 17 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

На місці удару виникла пожежа. Упродовж усієї ночі фахівці ДСНС працювали над ліквідацією займання. Гасіння ускладнювалося постійною загрозою повторних обстрілів, — розповіли у відомстві.

Наразі пожежу вже локалізовано.

Прес-служба Кіровоградської ОВА повідомляє, що удару було завдано по харчовому підприємству у Світловодській громаді.

Також цієї ночі внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено сім приватних домоволодінь у Новомиргородській громаді.