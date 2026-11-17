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Наслідки російського удару по Кіровоградщині, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по підприємству на Кіровоградщині — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217461-rosiyany-vdaryly-po-pidpryiemstvu-na-kirovogradschyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по підприємству у Кіровоградській області — одна людина загинула, ще двох поранено.
Про це сьогодні, 17 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
На місці удару виникла пожежа. Упродовж усієї ночі фахівці ДСНС працювали над ліквідацією займання. Гасіння ускладнювалося постійною загрозою повторних обстрілів, — розповіли у відомстві.
Наразі пожежу вже локалізовано.
Прес-служба Кіровоградської ОВА повідомляє, що удару було завдано по харчовому підприємству у Світловодській громаді.
Також цієї ночі внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено сім приватних домоволодінь у Новомиргородській громаді.