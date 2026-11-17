Російські БпЛА 17 листопада атакували Мукачево, фото: zakarpattya.net.ua

https://racurs.ua/ua/n217460-shahed-vdaryv-po-mukachevo-zmi.html

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Російські безпілотники в ході чергової масованої повітряної атаки сьогодні, 17 листопада, вранці дісталися Закарпатської області.

Повітряну тривогу жовтого рівня у Мукачівському районі було оголошено о 09.24, а повідомлення про сильні вибухи з’явилися у соцмережах близько 10.00.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, ворожий БпЛА типу «Шахед» влучив у старі приміщення поблизу колишнього МРЕО на об’їзній Мукачева.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Згодом він опублікував відео з камер одного з підприємств на околиці Мукачева, зняте неподалік місця, де сьогодні влучив ворожий БпЛА. На відео можна побачити, як люди тікають в укриття за лічені секунди до удару «Шахеда».