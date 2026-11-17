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Російські БпЛА 17 листопада атакували Мукачево, фото: zakarpattya.net.ua
«Шахед» вдарив по Мукачево — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n217460-shahed-vdaryv-po-mukachevo-zmi.htmlРакурс
Російські безпілотники в ході чергової масованої повітряної атаки сьогодні, 17 листопада, вранці дісталися Закарпатської області.
Повітряну тривогу жовтого рівня у Мукачівському районі було оголошено о 09.24, а повідомлення про сильні вибухи з’явилися у соцмережах близько 10.00.
Закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за його інформацією, ворожий БпЛА типу «Шахед» влучив у старі приміщення поблизу колишнього МРЕО на об’їзній Мукачева.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Згодом він опублікував відео з камер одного з підприємств на околиці Мукачева, зняте неподалік місця, де сьогодні влучив ворожий БпЛА. На відео можна побачити, як люди тікають в укриття за лічені секунди до удару «Шахеда».