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Наслідки російської атаки у Києві, фото: ДСНС
У Києві двоє людей загинули внаслідок російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217459-u-kyievi-dvoie-ludey-zagynuly-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі.
Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
На місці удару пошкоджена нежитлова будівля. Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам, — розповіли у відомстві.
Крім того, у Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.