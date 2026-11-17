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Последствия российской атаки в Киеве, фото: ГСЧС
В Киеве два человека погибли в результате российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n217459-v-kieve-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі.
Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
На місці удару пошкоджена нежитлова будівля. Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам, — розповіли у відомстві.
Крім того, у Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
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