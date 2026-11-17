Последствия российской атаки в Киеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217459-v-kieve-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.html

Ракурс

У Києві внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі.

Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На місці удару пошкоджена нежитлова будівля. Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам, — розповіли у відомстві.

Крім того, у Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.