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Виталий Кличко, скриншот видео
Кличко показал на видео атакуемый россиянами Северный мостhttps://racurs.ua/n217458-klichko-pokazal-na-video-atakuemyy-rossiyanami-severnyy-most.htmlРакурс
Фахівці обстежують Північний та Південний мости у Києві після нічної російської атаки.
Ступінь пошкоджень споруд встановлюють, після цього стане зрозуміло, коли рух мостами зможуть відкрити. Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, опублікувавши відео з Північного мосту.
Два мости пошкоджені у столиці внаслідок балістичної атаки ворога, — наголосив Кличко.
Рух спорудами зараз закритий, інформацію ми будемо оперативно оновлювати. Зараз комунальні служби працюють, робимо все, щоб максимально швидко відновити рух, — додав він.