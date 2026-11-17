Виталий Кличко, скриншот видео

https://racurs.ua/n217458-klichko-pokazal-na-video-atakuemyy-rossiyanami-severnyy-most.html

Ракурс

Фахівці обстежують Північний та Південний мости у Києві після нічної російської атаки.

Ступінь пошкоджень споруд встановлюють, після цього стане зрозуміло, коли рух мостами зможуть відкрити. Про це сьогодні, 17 листопада, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, опублікувавши відео з Північного мосту.

Два мости пошкоджені у столиці внаслідок балістичної атаки ворога, — наголосив Кличко.