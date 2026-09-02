Украинцы пострадали в результате взрыва на железнодорожном вокзале в Германии. Фото:

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Ракурс

Вибух стався в німецькому місті Аугсбург, внаслідок якого постраждали громадяни України.

Вночі у середу, 2 вересня, стався вибух невідомого предмета на території залізничного вокзалу в районі Бангофштрассе. Унаслідок інциденту легких акустичних травм зазнали 17-річна дівчина та 18-річний хлопець з України. Про це повідомило управління поліції баварського округу Швабія-Північ.

Зазначається, що вибуховою хвилею були пошкоджені фасади будівель — вітрини туристичного бюро, аптеки, ювелірної крамниці та банку. Точну суму завданих збитків наразі не встановили.

Поліція оточила місце вибуху. Вокзал був повністю перекритим, а рух поїздів тимчасово зупиняли. Працювали майже дві сотні силовиків з різних підрозділів. Причину інциденту розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, в пакистанському Ісламабаді прогримів вибух біля одного з судів. Терорист-смертник намагався потрапити всередину будівлі, але підірвав себе зовні. Внаслідок терористичного акту 12 осіб загинули, а 27 зазнали поранень.