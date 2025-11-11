Ракурсhttps://racurs.ua/
Терористичний акт стався 11 листопада в столиці Пакистану Ісламабаді.
Вибухівка спрацювала поруч із поліцейським автомобілем біля входу до одного з судів. Терорист-смертник намагався потрапити всередину будівлі, але підірвав себе зовні. Він влаштував теракт після того, як простояв на вулиці 10−15 хвилин. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Пакистану Мохсіна Наґві.
Наразі відомо про 12 загиблих та 27 поранених. Правоохоронці оточили місце події, а постраждалих терміново госпіталізували.
Ми розслідуємо цей інцидент з різних боків. Це не просто ще один теракт. Це сталося в самому Ісламабаді. Хто б не стояв за цим, місцеві чи іноземці — вони не уникнуть покарання, — заявив міністр.
Зазначається, що ця терористична атака сталася за кілька годин після того, як в Південному Вазиристані, на кордоні з Афганістаном, смертник підірвав автомобіль біля входу до військової школи. Там загинули троє осіб.
Нагадаємо, в 2013 році в пакистанському місті Пешавар смертник влаштував вибух у мечеті, де зібралося багато людей на молитву. Внаслідок теракту загинули 60 осіб.
