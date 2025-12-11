Вибухи у Дарницькому районі Києва розслідують як теракт. Фото: прокуратура

Вибухи у Києві 11 грудня розслідують як теракт.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва столичної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів, які сьогодні пролунали в Дарницькому районі Києва. Подію кваліфікували за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України. Про це Київська міська прокуратура повідомила у Facebook.

Зазначається, що перший вибух прогримів тоді, коли двоє бійців Національної гвардії здійснювали патрулювання території. Внаслідок цього один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика дістали поранення.

А другий вибух пролунав тоді, коли на місці події працювали поліцейські та медики, які прибули на виклик. Двоє правоохоронців постраждали.

Наразі відомо, що здетонував саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, сьогодні вдень в соцмережах поінформували про декілька вибухів на вулиці Ревуцького. Згодом у столичній поліції підтвердили вибухи в Дарницькому районі. Заявлялося про одного загиблого та одного пораненого.