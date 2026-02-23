Ще одна людина фігурує у справі про терористичний акт у Львові. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n212233-sprava-pro-terakt-u-lvovi-v-sbu-zayavyly-pro-sche-odnu-figurantku.html

Ракурс

Ще одна людина фігурує у справі про терористичний акт у Львові.

Теракт складався з двох частин. Основна фігурантка — це жителька Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за вказівками куратора. Вона купила необхідні речі з яких виготовила бомбу та орендувала квартиру в місті. Близько 00.10 заклала пристрій біля смітника, після чого зателефонувала куратору та залишила місце події. Про це заступник голови СБУ Іван Рудницький 23 січня заявив на прес-конференції.

За його словами, інша фігурантка — молода дівчина, якій нещодавно виповнилося 18 років. Саме вона зателефонувала на лінію 102 і повідомила про нібито крадіжку в магазині. За це вона отримала від куратора 2 тис. грн.

Основну підозрювану затримали неподалік державного кордону. Після цього правоохоронці затримано також можливу її посібницю, яка знаходилася у Харкові. Затримана дала добровільні свідчення та визнала свою роль у подіях.

Нагадаємо, в ніч проти 22 лютого у центрі Львова прогриміло два вибухи. Попередньо, відомо що поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Перший вибух пролунав після того, як на місце прибув екіпаж патрульної поліції. Другий вибух стався тоді, коли під’їхав інший екіпаж.

Внаслідок цього теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.