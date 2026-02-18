Вибух у будівлі ТЦК. Фото: прокуратура

Вибух у будівлі ТЦК стався в Івано-Франківській області.

Вночі в середу, 18 лютого, о 1.15 вибух прогримів у приміщенні районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Коломиї. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах в окремих приміщеннях. Ніхто не постраждав. Про це Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила у Facebook.

Слідчі Служби безпеки України зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нині СБУ спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин теракту та причетних до нього.

Нагадаємо, 2 лютого у Шевченківському районі Львова жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса ТЦК, а коли автівка рушила — вистрелила у неї. У салоні буса на цей момент перебували поліцейські та ТЦКшники. Вони не постраждали.