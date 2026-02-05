Жінка обстріляла мікроавтобус з ТЦКшниками у Львові. Фото: прокуратура

Збройний напад на ТЦК та поліцейських стався у Львові.

Інцидент стався 2 лютого у Шевченківському районі Львова. Жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса ТЦК, а коли автівка рушила — вистрелила у неї. Про це Львівська обласна прокуратура 5 лютого повідомила у Facebook.

У салоні буса на цей момент перебували двоє поліцейських та військовослужбовці Галицько-Франківського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Жінці вже повідомлено про підозру у хуліганстві — ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці не оприлюднили відео нападу з нагрудних камер поліцейських чи ТЦКшників, які вони зобов’язані носити на фіксувати свою роботу на відео.

Нагадаємо, 14 січня у селищі Рудно Львівської області водій авто Volkswagen Passat обстріляв автомобілю Volkswagen Transporter, який належав районному ТЦК. Військовослужбовці не постраждали, але автівка отримала технічні пошкодження. Стрілку загрожує тюремний строк від трьох до семи років.