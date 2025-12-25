У метро Києва сталася різанина, є поранені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211110-rizanynu-v-metro-kyieva-vlashtuvav-cholovik-ie-poraneni.html

Ракурс

Конфлікт із різаниною стався у метрополітені Києва на Різдво, 25 грудня.

Попередньо відомо, що на станції метро «Контрактова площа» між пасажирами на платформі виникла сварка. Виникла сутичка у ході якої 35-річний киянин дістав ніж та завдав ударів двом опонентам. Про це Головне управління Національної поліції Києва 25 грудня повідомило у Telegram.

Двох поранених довелося госпіталізувати. В одного діагностували різану рану обличчя, а в другого — поранення руки. Нападника на місці події затримали правоохоронці.

За цим інцидентом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, 25 грудня у Дніпрі під час заходів з оповіщення чоловік поранив ножем двох співробітників місцевого ТЦК. Один із військкомів відкрив вогонь у повітря і зробив кілька пострілів для того, щоб затримати нападника.