Військовий у СЗЧ влаштував різанину в Києві. Фото: НПУ

Ракурс

Боєць ЗСУ поранив ножем чоловіка та жінку в Києві.

У столиці правоохоронці затримали 26-річного військовослужбовця в СЗЧ, який у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем двох перехожих. Спершу зловмисник підійшов до 28-річного киянина на одній із вулиць й спровокував конфлікт. Потім він вдарив його ножем у шию. Потерпілого у критичному стані госпіталізували. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Того ж вечора СЗЧшник підійшов до 56-річної жінки, запропонував провести її додому та нав’язливо наполягав залишитися на ночівлю. А коли та відмовила — поранив її в обличчя.

Зловмиснику вже повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство та умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Затриманого арештували, далі йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 19 лютого в місті Сторожинець Чернівецького району прогримів вибух біля службового автомобіля поліції. Вчора ввечері невідомий жбурнув гранату у бік службового транспорту. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських. Їм вже надають необхідну меддопомогу й уточнюють стан.