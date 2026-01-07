СБУ взялася за підпільну школу при монастирі в Києві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211309-sbu-pochala-rozsliduvaty-pidpilnu-shkolu-pry-monastyri-v-kyievi.html

Ракурс

Діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ Московського патріархату в Голосіївському районі Києва розслідує СБУ.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436−1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Підставою для розслідування стали факти, оприлюднені журналістами «Слідство.Інфо». Про це Офіс генерального прокурора 7 січня повідомив у Telegram.

За даними розслідувачів, у Покровському Голосіївському чоловічому монастирі діє нелегальна школа, де понад 60 дітей з першого по дев’ятий клас навчаються за радянськими підручниками, вивчають російську мову (у розкладі позначену як «слов'янська»), співають радянські пісні та вчать напам’ять твори російських класиків.

Навчальний заклад працює як «сімейний клуб», проте діти відвідують його п’ять днів на тиждень. Вони вчаться пять днів на тиждень з 9.00 до 14.00, також є група продовженого дня. Документи школярів формально перебувають у ліцензованих українських школах.

У підпільній школі працюють 16 вчителів, а батьки сплачують щомісяця по 3 тис. грн за дитину. Експерти вважають, що заклад отримує додаткове фінансування, а приміщення для школи надало керівництво монастиря.

Правоохоронці вже перевіряють обставини створення та функціонування закладу, чи відвідували його учні державні школи, а також джерела фінансування діяльності підпільної школи. Усім встановленим фактам нададуть правову оцінку відповідно до кримінального законодавства.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора поінформували, що упродовж 2025 року правоохоронні органи повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ МП за глорифікацію, держзраду, перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення Сил оборони.