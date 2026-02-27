Суд відправив під варту керівника СБУ Житомирщини. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212332-korupciya-na-aerodromah-sud-vzyav-pid-vartu-glavu-sbu-jytomyrschyny.html

Ракурс

Суд відправив під варту керівника СБУ Житомирщини в справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків.

У п’ятницю, 27 лютого, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка. Посадовця підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків. Про це передає «Радіо Свобода».

Фігуранта взяли під варту на 60 діб. Передбачена альтернатива з заставою у розмірі понад 6,9 млн грн. Керівник СБУ Житомирщини та його захист відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, 26 лютого командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області повідомили про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для ЗСУ.

Слідство становило, що в травні 2025 року для будівництва збірно-розбірних укриттів було виділено 1,4 млрд грн. З’ясувалося, що конструкції не відповідали вимогам інженерного захисту, а сама вартість робіт була суттєво завищеною.

Слідство встановило, що посадовець Повітряних сил ЗСУ звернувся до очільника обласного управління СБУ, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки. Той погодився й виступив «гарантом» цієї «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Джерело: «Радіо Свобода»