Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями СБУ.

Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на прес-службу НАБУ.

Кілька днів тому український бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю на YouTube-каналі колишнього депутата Борислава Берези заявив, що в СБУ працювала система корупційних поборів за часів керівництва Івана Баканова та Андрія Наумова колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ (2019−2021), який перебуває в розшуку за підозрою в державній зраді.

Вчора, 18 січня, народний депутат з «Євросолідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що це інтерв’ю стало підставою для звернення народних обранців до НАБУ із проханням з’ясувати, чи будуть відкриті кримінальні провадження за оприлюдненими фактами.

У НАБУ «Дзеркалу тижня» повідомили, що справу кваліфікували за:

ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою;

частиною 4 ст.369 — пропозиція чи обіцянка службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

