Напад на працівників ТЦК та СП розслідують у Волинській області.

У неділю, 8 березня, поблизу села Карасин Камінь-Каширського району цивільні на кількох автомобілях заблокували службовий транспорт військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У бусі військкомів перебував військовозобов’язаний. Про це Офіс генерального прокурора 9 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що невідомі пошкодили службове авто ТЦКшників й розбили скло, а один із військкомів зазнав тілесних ушкоджень. Потім вони витягнули з машини чоловіка, який підлягав призову.

В ОГП наголосили, що правоохоронці встановили осіб, які причетні до нападу. Всі обставини події з’ясовуються.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області військовозобовʼязаний з ножем відбивався від групи оповіщення ТЦК. Внаслідок конфлікту двоє військкомів дістали поранення й потрапили до лікарні. Нападника вже розшукують. Йому загрожує до 5−12 років позбавлення волі, залежно від тяжкості нанесених ушкоджень та кваліфікації злочину