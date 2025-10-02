У Кривому Розі чоловік поранив ножем двох ТЦКшників. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209450-cholovik-porizav-nojem-dvoh-tckshnykiv-u-kryvomu-rozi.html

Ракурс

Напад на співробітників ТЦК стався на Дніпропетровщині.

У Кривому Розі чоловік з ножем напав на двох військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався у четвер, 2 жовтня, під час перевірки документів. Про це обласний ТЦК та СП повідомив у Facebook.

Військкоми стверджують, що чоловік дістав ніж та поранив двох їхніх співробітників. Після цього він втік, а постраждалих доправили до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вже встановлено особу нападника, якому загрожує від п’яти до восьми років тюрми.

Нагадаємо, 4 серпня у селі Боратин під Луцьком стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та будівельниками. На одному з об'єктів будівництва виник конфлікт, який переріс у шарпанину й завершився стріляниною.