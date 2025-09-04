У селі під Луцьком місцеві мешканців вчинили спротив ТЦК. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208909-u-seli-pid-luckom-budivelnyky-vchynyly-sprotyv-tck-vynykla-strilyanyna-video.html

Ракурс

Конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та цивільними чоловіками стався на Волині.

Сьогодні, 4 вересня, в селі Боратин Луцького району військкоми спільно з поліцією побачити чотирьох чоловіків, які йшли вулицею. У них спробували перевірити документи, але двоє цивільних почали тікати та заховалися у закинутій триповерховій будівлі. ТЦКшники рушили за ними, але люди почали чинити опір. Про це Волинський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у Facebook.

Заявляється, що один із співробітників ТЦК хотів зробити попереджувальний постріл із травматичної зброї, але цивільний вибив пістолет і відкрив вогонь у бік групи оповіщення. До цих чоловіків застосували сльозогінний газ.

У ТЦК стверджують, що один із їхніх підопічних дістав перелом руки. Хлопців, які намагалися втекти від воєнкомів, затримали та доправили до відділку поліції для встановлення всіх обставин конфлікту.

Місцеві жителі ж кажуть, що на будівництво в селі приїхали невідомі особи в камуфляжі. Робітники стверджують, що ці люди почали в них стріляти.

Один із робітників, як йдеться в сюжеті місцевого телеканалу «Аверс» розповів, що невідомий підійшов до нього й намагався скинути з драбини. А інший ТЦКшник відразу почав задувати будівельника газом. Ще один дістав пістолет та відкрив вогонь по цивільному. Робітник зумів відібрати пістолет та газовий балончик у військкомів. Після цього почалася бійка.

Нагадаємо, 18 серпня у Волинській області виник конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК, бо військкоми зупинили місцевого мешканця з інвалідністю, відкинули його велосипед і силою запхали у мікроавтобус.

На захист односельчанина стали місцеві пенсіонерки, які кинули каміння в авто ТЦК. У відповідь люди у військовій формі відкрили по жінках вогонь. Одна з цивільних отримала поранення в щоку. Постраждалій зробили операцію.