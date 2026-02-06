Першого заступника голови російського ГРУ підстрелили в Москві. Фото:

Ракурс

Першого заступника голови російського ГРУ намагалися ліквідувати в Росії.

У Москві стріляли генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва, який обіймає посаду першого заступника голови Головного розвідувального управління. В офіцера вистрілили кілька разів у багатоповерховому будинку. Про це заявили в Слідчому комітеті РФ, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Нападник втік, а поранений генерал опинився у лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Українське Головне управління розвідки інформувало, що Алєксєєв відповідає за розвідку та підготовку даних для ударів по Україні, зокрема по цивільних об'єктах. Також він брав участь у створення так званої Херсонської народної республіки.

У минулому він керував розвідкою російських військ у Сирії. Також Алєксєєва вважають причетним до втручання у президентські вибори США 2016 року.

Як відомо, Володимир Алексєєв став широко відомим під час заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Тодішній лідер «вагнерівців» попросив видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. У відповідь на це Алєксєєв усміхнувся й сказав: «Забирайте».

Нагадаємо, 22 грудня минулого року на паркінгу в Оріхово-Борисово у Москві вибухнув автомобіль Kia Sorento. Внаслідок цього загинув генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який служив у Генштабі Збройних сил Росії. Там він обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки російської армії.