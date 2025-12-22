Генерала-лейтенанта Міноборони РФ ліквідували в Москві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211009-u-moskvi-pidirvaly-general-leytenanta-fanila-sarvarova-foto.html

Ракурс

Генерала-лейтенанта Міністерства оборони РФ Фаніла Сарварова підірвали в Росії.

У понеділок, 22 грудня, на паркінгу в Оріхово-Борисово у Москві вибухнув автомобіль Kia Sorento. Це сталося тоді, коли в машину сів 56-річний водій. Він постраждав, зазнавши контузії, численних уламкових поранень, закритих переломів, поранення ніг і перелому лицьової кістки. Згодом чоловік помер у лікарні. Про це повідомили російські Telegram-канали Baza та Shot.

Вибух пошкодив передню частину автомобіля, а також припарковані навколо машини.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що загиблий — генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров. Слідчі вже порушили кримінальну справу за статтями про вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом, і незаконний обіг вибухових речовин. Росіяни розглядають «організацію злочину українськими спецслужбами».

Фанілов служив у Генштабі Збройних сил РФ. Там він обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки російської армії. Раніше він воював у Північній Осетії, Чечні та Сирії.

Проект «Книга катів», який збирає інформацію про російських воєнних злочинців, пише, що Сарваров «брав безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну».

Нагадаємо, 25 жовтня у Кемеровській області РФ вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Веніамін Мазжерін. Підполковник служив у спецпідрозділі ОМОН «Оберег» Росгвардії.