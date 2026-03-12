Новини
БпЛА атакували важливий нафтовий вузол у Краснодарському краї РФ

Вибухи гриміли в Краснодарському краї Російської Федерації.

У ніч на 12 березня дрони вдарили по нафтогазовому комплексу «Тихорецьк-Нафта»., який спеціалізується на транспортній обробці нафти. На території об'єкту виникла масштабна пожежа. В аеропорту Краснодара запроваджували тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, Тихорецький нафтовий вузол — один із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні РФ, який розташований у Краснодарському краї та входить до структури компанії «Транснефть». Цей об'єкт виконує функції великої нафтобази та перевалочного термінала, через який здійснюється приймання, зберігання та подальше транспортування нафти магістральними трубопроводами.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ, який задіяний в забезпеченні армії окупантів. На території об'єкта зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею.

