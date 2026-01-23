БпЛА атакували нафтобазу в російській Пензі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211633-drony-pidpalyly-naftobazu-v-rosiyskiy-penzi-video.html

Ракурс

Невідомі безпілотники атакували російське місто Пенза.

Вночі у п’ятницю, 23 січня, внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на місцевій нафтобазі. Загоряння було зафіксоване близько 4.00. Попередньо відомо, що ніхто не загинув та не постраждав. На місці пожежі працюють вогнеборці — залучені 46 рятувальників та 14 одиниць техніки. Про це повідомила місцева влада.

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що за попередніми даними, удар був завданий по нафтобазі компанії «Пензанефтепродукт».

Також повідомляють про пожежу біля місцевої ТЕЦ.

Нагадаємо, в ніч на 22 січня Сили оборони України, а саме дрони СБУ, завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз», що в Краснодарському краї Росії. Зафіксовано влучання в ціль — відбулися вибухи та пожежа.