БпЛА атакували завод з виробництва дронів. Фото: соцмережі
Українські БпЛА та ракети вдарили по заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі
Сили оборони України атакували підприємство з виробництва БпЛА в Ростовській області РФ та низку цілей на окупованих територіях.
У ніч на 13 січня було завдано удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро» в місті Таганрог Ростовської області. Цей завод здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до безпілотників «Оріон». У районі виробничих корпусів були зафіксовані вибухи та пожежа. Про це генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.
Ураження даного об'єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.
Також заявляється про успішні атаки по низці цілей противника на окупованих територіях України.
У Запорізькій області було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор», ЗРК «Тунгуска», радіолокаційну станцію П-18−2 «Прима» та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.
А в окупованих районах Донеччини українські військові уразили склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Сонячного.
Нагадаємо, ввечері 12 січня невідомі безпілотники атакували російське місто Орел й поцілили по місцевій ТЕЦ. Внаслідок прильоту по енергетичному об'єкту виникла пожежа. Також вибухи гриміли в окупованій Макіївці в Донецькій області.