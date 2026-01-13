Новини
БпЛА атакували завод з виробництва дронів. Фото: соцмережі

Українські БпЛА та ракети вдарили по заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі

13 січ 2026, 11:26
Сили оборони України атакували підприємство з виробництва БпЛА в Ростовській області РФ та низку цілей на окупованих територіях.

У ніч на 13 січня було завдано удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро» в місті Таганрог Ростовської області. Цей завод здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до безпілотників «Оріон». У районі виробничих корпусів були зафіксовані вибухи та пожежа. Про це генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Ураження даного об'єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Також заявляється про успішні атаки по низці цілей противника на окупованих територіях України.

У Запорізькій області було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор», ЗРК «Тунгуска», радіолокаційну станцію П-18−2 «Прима» та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

А в окупованих районах Донеччини українські військові уразили склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Сонячного.

Нагадаємо, ввечері 12 січня невідомі безпілотники атакували російське місто Орел й поцілили по місцевій ТЕЦ. Внаслідок прильоту по енергетичному об'єкту виникла пожежа. Також вибухи гриміли в окупованій Макіївці в Донецькій області.

