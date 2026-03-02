Атака безпілотників призвела до масштабної пожежі у порту Новоросійська. Фото:

Атака безпілотників призвела до масштабної пожежі у порту в російському місті Новоросійськ.

Вчора увечері 1 березня в Новоросійську прогриміла серія вибухів. Біля набережної силовики перекрили рух, а в одному із районів міста впали уламки безпілотників. Про це мер міста Андрій Кравченко повідомив у Telegram.

Місцеві пабліки та моніторингові Telegram-канали інформували, що під ударом міг бути порт у Новоросійську. У мережі з’явилися фото та відео великої пожежі, яка спалахнула після сильного вибуху.

Зазначається, що горить нафтовий термінал. Водночас Міноборони РФ заявило про «збиття» понад 50 безпілотників.

Нагадаємо, українські партизани знайшли в Новоросійську склади Чорноморського флоту Росії. Військовий об'єкт ворога у районі населеного пункту Мисхако окупанти намагалися майстерно приховати у складній місцевості. Периметр території охороняється військовими й ведуться роботи з використанням бетонних плит.