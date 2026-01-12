Дрони вдарили по Новочеркаській ГРЕС у Ростовській області Росії. Фото:

Вранці у понеділок, 12 січня, місті Новочеркаськ Ростовської області РФ теплоелектростанція зазнала атаки дронів. На об'єкті виникла пожежа, а на місце події прибули спецслужби. Про це повідомили російський Telegram-канал ASTRA та моніторингові пабліки.

Зазначається, що осередком загоряння міг стати відкритий розподільний пристрій Новочеркаської ГРЕС. Саме через цей вузол електроенергія зі станції передається в енергосистему.

Не виключено, що ці пошкодження сильно вплинуть на роботу електростанції та передачу електроенергії споживачам.

Як відомо, Новочеркаська ГРЕС є однією з найпотужніших теплових електростанцій на півдні Російської Федерації. Ця станція складається з кількох енергоблоків і працює переважно на вугіллі, використовуючи природний газ як резервне та додаткове паливо.

Нагадаємо, у ніч на 7 січня Сили оборони України уразили нафтобазу «Осколнефтснаб» у Бєлгородській області РФ. А на окупованій території Донецької області був уражений склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії Росії.