Нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї Росії атакувала СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу. Внаслідок влучання були пошкоджені технологічні трубопроводи на причалах. Також пошкоджена низка резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. Про це 22 січня повідомило «Громадське» із посиланням на українську спецслужбу.

Влучання по резервуарах призвело до того, що нафтопродукти витекли та загорілися. Загальна площа пожежі склала майже 7 тис. кв. м.

Як відомо, нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн куб. м. Попередньо відомо, що атака завдала росіянам збитків на 50 млн дол.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ інформував, що в ніч на 22 січня Сили оборони завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз», що в Краснодарському краї Росії. Зафіксовано влучання в ціль — відбулися вибухи та пожежа.