Безпілотники СБУ атакували хімзавод «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї РФ. Фото:

Ракурс

Служба безпеки України важливе підприємство на території Росії.

У ніч проти 17 лютого безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБ України атакували російський хімзавод «Метафракс Кемікалс», розташований у Пермському краї. Підприємство, яке є із найбільших виробників метанолу у РФ та Європі, розташоване за понад 1 тис. 600 км від кордону з Україною. Про це повідомили «Громадське» та «Суспільне» на посиланням на джерело в СБУ.

Ураження таких об'єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України, — розповіло джерело у спецслужбі.

За інформацією російських Telegram-каналів, на території заводу прогриміло щонайменше шість вибухів. Після атаки оголошувалася евакуація працівників підприємства. Попередньо відомо, що дрони поцілили по установці виробництва метанолу.

Як відомо, «Метафракс Кемікалс» виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об'єктом російської «оборонки» й перебуває під західними санкціями.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ, який є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні Росії і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.

Джерела: «Громадське», «Суспільне»