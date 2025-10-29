У Росії ліквідовали підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині. Фото:

Ліквідовано підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині.

На території Кемеровської області 25 жовтня вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Веніамін Мазжерін. Підполковник служив у спецпідрозділі ОМОН «Оберег» управління Росгвардії по Кемеровській області. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що «Оберег» — один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу в Київській області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому-березні 2022 року.

Офіс генерального прокурора відкрив проти цих окупнатів кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

У ГУР наголосили, що воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з «Оберега» та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.

Нагадаємо, в травні у російському Ставрополі загинув окупант, який керував бомбардуваннями Маріуполя. У дворі багатоповерхового будинку вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків, які сиділи на лавці біля будинку та розпивали алкоголь.