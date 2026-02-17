Новини
Ракурс
Вибух прогримів у будівлі військової комендатури в Ленінградській області РФ. Фото:

Вибух зруйнував військову комендатуру в Ленінградській області РФ — є загиблі

17 лют 2026, 15:54
Вибух у будівлі військової комендатури прогримів у Ленінградській області Росії.

Інцидент трапився у вівторок, 17 лютого, в місті Сертолово. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху обвалилися другий та третій поверхи будівлі військової комендатури на території військової частини. Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Зазначається про загибель трьох військовослужбовців, також є люди під завалами. На місці працюють підрозділи МНС та інші екстрені служби.

Місцева влада вже доручили силовикам надати допомогу військовим у розборі завалів і пошуку постраждалих після обвалення будівлі.

Про причини вибуху наразі не повідомляються.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Омській області РФ поблизу селища Ростовка прогримів вибух, а потім виникла масштабна пожежа у полі, на підземній ділянці газопроводу-відводу. Причиною надзвичайної події міг стати витік газу.

Джерело: Ракурс


