Масштабний вибух стався на газопроводі під російським Омськом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210350-gazoprovid-vybuhnuv-pid-rosiyskym-omskom-video-masshtabnoyi-pojeji.html

Ракурс

Масштабний вибух на магістральному газопроводі стався у Російській Федерації.

В Омській області поблизу селища Ростовка прогримів вибух, а потім виникла масштабна пожежа у полі, на підземній ділянці газопроводу-відводу. Попередньо відомо, що причиною надзвичайної події міг стати витік газу. Про це пишуть російські ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

Місцевий губернатор підтвердив вибухи в регіоні та пожежу. За його інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наразі на місці події працюють оперативні служби, а причини з’ясовують правоохоронні органи.

Частину заводів та підприємств області вже від'єднали від газу. Очікується, що роботу системи зможуть відновити упродовж доби.

Нагадаємо, у вересні в російському місті Пенза пролунали вибухи, які вивели з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Перестали працювати дві головні труби газопроводу, які могли пропускати по 2 млн барелів щодня. На цій же локації пошкоджені ще дві труби газогону регіонального значення.