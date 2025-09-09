Два магістральні газогони були виведені з ладу в РФ після вибухів. Фото:

Два газогони підірвали у Російській Федерації.

У російському місті Пенза близько 4.00 пролунали щонайменше чотири вибухи, які вивели з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Перестали працювати дві головні труби газопроводу, які могли пропускати по 2 млн барелів щодня. На цій же локації пошкоджені ще дві труби газогону регіонального значення. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на джерела Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що за кілька годин після вибухів у місцевих ЗМІ почала з’являтися інформація про «планові навчання» на нафтогазових об'єктах разом зі спецслужбами. Це робиться, щоб приховати правду.

А місцева диктатура закликала жителів не панікувати на не вірити про те, що газогони були підірвані.

У розвідці поінформували, що пошкоджені газогони постачали паливо для російських військових обʼєктів, які беруть участь у повномасштабній агресії проти України.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію в «Второво» у Володимирській області, яка належить «Транснефти». Ця станція помпує дизельне пальне до «Московського кільцевого нафтопродуктопроводу».

Джерело: «Громадське»