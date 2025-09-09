СБС уразили нафтоперекачувальну станцію. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208973-ukrayinski-drony-urazyly-naftoperekachuvalnu-stanciu-u-volodymyrskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Сили безпілотних систем у ніч проти 7 вересня уразили ще одну нафтоперекачувальну станцію в Росії.

Українські дрони атакували НПС «Второво» у Володимирській області, яка належить «Транснефти». Ця нафтоперекачувальна станція помпує дивельне пальне до «Московського кільцевого нафтопродуктопроводу». Про це 8 вересня повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Наразі відомо, що ураження об'єкту завдав 14-й полк Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Тим часом Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз) поінформував, що в ході атаки на НПС «Второво» у Владимирскій області уразили щонайменше два резервуари з пальним.

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області, яка є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу АК «Транснефтепродукт» і який залучений у забезпеченні військово-промислового комплексу РФ.