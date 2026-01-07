Новини
Пожежа на нафтобазі в Бєлгородській області. Фото: соцмережі

Дрони уразили нафтобазу в Бєлгородській області РФ (ВІДЕО)

7 січ 2026, 10:28
999

Безпілотники вдарили по нафтобазі в Бєлгородській області.

Увечері 6 січня у місті Старий Оскол дрон атакував місцеву нафтобазу. На її території виникла масштабна пожежа — там спалахнули одразу кілька резервуарів із пальним. На місце прибули пожежники, які намагаються приборкати вогняну стихію. Про це губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив у соцмережах.

За інформацією місцевої влади, інформація про наслідки атаки наразі уточнюється. Попередньо відомо, що начебто обійшлося без постраждалих.

Пожежа на нафтобазі в Бєлгородській області. Фото: соцмережі

Пожежа на нафтобазі в Бєлгородській області. Фото: соцмережі

Пожежа на нафтобазі в Бєлгородській області. Фото: соцмережі

Нагадаємо, в ніч на 6 січня Сили оборони України успішно атакували нафтобазу «Гєркон Плюс» у районі Стрілецьких Хуторів Липецької області Росії. На території об'єкта прогриміли вибухи та виникла пожежа.

