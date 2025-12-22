Дрони атакували два російські судна в Краснодарському краї РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211007-drony-atakuvaly-dva-rosiyski-sudna-v-krasnodarskomu-krayi-rf.html

Ракурс

Невідомі дрони завдали ударів по Краснодарському краю Росії.

Ввечері у неділю, 21 грудня, «уламки» БпЛА пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна Темрюкського району. Ніхто не постраждав. Виникла пожежа на площі 100 кв. м, яку вже ліквідовують. Про це оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив у Telegram.

Також були пошкоджені два судна та два причали. Там вогонь охопив площу від 1 тис. кв. м до 1,5 тис. кв. м. Російська влада евакуювала всіх, хто був на кораблях.

Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 22 грудня ППО «перехопило та знешкодило» 41 український дрон. Три з них нібито збили над Краснодарським краєм.

Нагадаємо, 19 грудня в СБУ заявили, що провели безпрецедентну спецоперацію у нейтральних водах Середземного моря підрозділ спецслужби «Альфа» уразив повітряними безпілотниками танкер російського тіньового флоту QENDIL. Судно атакували на відстані понад 2 тис. км від України.