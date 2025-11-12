Дрони атакували нафтохімічний завод у Ставропольському краї РФ. Фото:

Ракурс

Ставропольський край Російської Федерації зазнав атаки безпілотників.

У ніч проти середи, 12 листопада, дрони атакували російський Будьоновськ. Ціллю атаки могло стати газопереробний завод «Ставролен». Про це в соцмережах повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров, а також моніторингові та російські Telegram-канали.

У соцмережах поінформували про «три точних влучання». Однак місцева влада заявила, що над Будьонновським округом російські сили ППО нібито «відбили атаку українських безпілотників».

А губернатор Володимир Владимиров заявив, що внаслідок падіння начебто збитих дронів загорілася промзона. Інші деталі пожежі він не розкрив.

Як відомо, ТОВ «Ставролен» є одним з провідних нафтохімічних підприємств РФ, яке розташоване в місті Будьонновськ. Це дочірня компанія російського «Лукойла».

Нагадаємо, 11 листопада Сили оборони України вразили потужності нафтопереробного заводу «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області РФ. На території об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу